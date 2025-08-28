Geolier (e fratello) “rubano” il posto a Decibel Bellini: il Napoli si affida a loro per l’intrattenimento

Il SSC Napoli ha ufficialmente siglato una nuova e entusiasmante partnership con Golden Boys, la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona durante tutte le gare casalinghe del Club. Questo accordo porterà una ventata di energia e innovazione nel matchday azzurro, con Golden Boys che si occuperà della direzione artistica dell’evento, curando il dj set e l’organizzazione di un palinsesto musicale completo per ogni partita.

Chi è la Golden Boys e i ringrazimmenti del Napoli a Decibel Bellini

Fondata da Gaetano ed Emanuele Palumbo, Golden Boys è una realtà che nasce per sviluppare progetti nel settore musicale e nell’organizzazione di eventi, con una forte identità legata al mondo della musica napoletana e della cultura popolare. Geolier, artista affermato, ha già collaborato con il Napoli per la colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato uno dei protagonisti delle celebrazioni per le vittorie dello scudetto nel 2023 e nel 2025.

Il primo appuntamento della stagione è fissato per sabato 30 agosto, quando il Napoli affronterà il Cagliari in casa. A fare da colonna sonora alla serata ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker dell’evento sarà Timo Suarez. Durante l’anno, si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita e a regalare emozioni uniche ai tifosi del Maradona.

Infine, la SSC Napoli ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, storico speaker del club, che ha contribuito a raccontare con la sua voce molti dei momenti più iconici della storia azzurra.

Con questa partnership, il Napoli punta a rendere ogni gara casalinga una vera e propria festa, dove la musica e l’intrattenimento si fondono per creare un’atmosfera unica e indimenticabile.