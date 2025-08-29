Quando ritorna Buongiorno? Le parole di Conte sono chiarissime

Alessandro Buongiorno non sarà tra i titolari per il match di domani sera allo Stadio Maradona tra il Napoli di Antonio Conte e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. Il difensore centrale ex Torino, che aveva già saltato numerose partite la scorsa stagione a causa di problemi muscolari, non è ancora al cento per cento della condizione fisica.

Antonio Conte detta i tempi di recupero per Buongiorno

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha chiarito le condizioni del giocatore, mettendo fine alle speculazioni e ribadendo che Buongiorno è sulla strada del recupero, ma non sarà disponibile per il match contro i sardi. La sua assenza si estenderà anche alla partita di sabato sera, sempre allo Stadio Maradona, contro il Cagliari.

La priorità per il difensore è il completo recupero, e solo una volta in piena forma potrà tornare a disposizione per la squadra.