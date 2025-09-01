Fiorentina-Napoli, può cambiare l’orario: “Si va verso il divieto di trasferta”
Set 01, 2025 - Redazione Vesuviolive
L’edizione odierna de Il Mattino riporta che il Viminale ha già alzato il livello di attenzione in vista della gara che il Napoli giocherà a Firenze il prossimo 13 settembre, valida per la terza giornata di Serie A.
La Prefettura del capoluogo toscano ha comunicato che il settore ospiti dello stadio “Comunale” avrà una capienza ridotta a soli 340 posti, a causa dei lavori ancora in corso nell’impianto.
Una limitazione che potrebbe portare il Ministero dell’Interno a vietare la trasferta ai residenti in Campania. Non si esclude inoltre un possibile anticipo pomeridiano della partita (attualmente in programma alle 20:45), ipotesi già adottata per il derby Roma-Lazio del 21 settembre, fissato alle 12:30 per motivi di ordine pubblico.
Le autorità locali stanno anche monitorando la possibilità che alcuni tifosi del Napoli tentino di aggirare le restrizioni sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina, al fine di acquistare biglietti in altri settori dello stadio. L’esempio dei 9.000 sostenitori partenopei presenti a Reggio Emilia nella prima giornata testimonia la forza del seguito azzurro.
Il Viminale, dunque, punta a contenere l’esodo dalla Campania: il settore ospiti resterà accessibile soltanto ai possessori della tessera del Napoli residenti fuori regione. Chi dovesse riuscire a eludere i divieti rischia non solo l’annullamento del biglietto all’ultimo momento, ma anche conseguenze legali.