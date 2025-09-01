Vesuvio Live

UFFICIALE/ Donnarumma sarà avversario del Napoli in Champions: con chi ha firmato

Set 01, 2025 - Michele Massa

Gianluigi Donnarumma sarà un nuovo giocatore del Manchester City. L’annuncio arriva da Fabrizio Romano, che su X ha confermato l’accordo tra il club inglese e il Paris Saint-Germain:

La trattativa era stata definita da settimane, ma ha trovato il via libera definitivo solo dopo la cessione di Éderson al Fenerbahçe. Ora è tutto fatto: contratto a lungo termine e nuovo capitolo in Premier League per il portiere della Nazionale italiana.

Per Donnarumma, classe 1999, si tratta di un passo importante nella sua carriera. Dopo due stagioni tra alti e bassi a Parigi, è pronto a raccogliere la sfida nella squadra di Pep Guardiola, campione d’Inghilterra e protagonista in Europa.

Subito contro il Napoli in Champions

Il destino ha già scritto il primo appuntamento speciale: il debutto europeo del Manchester City sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte, nella prima giornata della prossima Champions League. Un incrocio tutto italiano, che vedrà Donnarumma sfidare gli azzurri da avversario.

L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: Donnarumma è atteso oggi per le visite mediche, poi sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City.

