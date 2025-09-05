Vesuvio Live

SSC Napoli, tutti gli stipendi della rosa 2025/2026: Lukaku è ancora il più pagato. L’elenco completo

Set 05, 2025 - Redazione Vesuviolive

La campagna acquisti estiva ha inciso in maniera significativa sul bilancio del Napoli, facendo lievitare il costo complessivo degli stipendi. Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, la società azzurra sosterrà per la stagione in corso circa 63,5 milioni di euro netti, pari a 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 26 milioni (+30,7%) rispetto all’annata 2024/25.

Il podio dei giocatori più pagati vede Romelu Lukaku al vertice con 6 milioni di euro netti, seguito da Kevin De Bruyne (5,5 milioni) e Rasmus Hojlund (5 milioni).

Ecco nel dettaglio i principali ingaggi della rosa:

  • Lukaku: 6 mln
  • De Bruyne: 5,5 mln
  • Hojlund: 5 mln
  • Lobotka: 3,5 mln
  • Politano: 3,2 mln
  • McTominay, Neres, Elmas, Di Lorenzo: 3 mln
  • Lang: 2,8 mln
  • Beukema, Buongiorno: 2,5 mln
  • Gutierrez: 2,3 mln
  • Zambo Anguissa: 2,2 mln
  • Lucca, Olivera, Meret: 2 mln
  • Gilmour, Rrahmani, Spinazzola: 1,8 mln
  • Milinkovic-Savic: 1,4 mln
  • Marianucci, Mazzocchi, Juan Jesus: 1 mln
  • Contini: 0,2 mln

Un incremento importante, che riflette l’ambizione del club e la qualità degli investimenti fatti sul mercato, con l’obiettivo di restare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.

SSC Napoli
