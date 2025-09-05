La campagna acquisti estiva ha inciso in maniera significativa sul bilancio del Napoli, facendo lievitare il costo complessivo degli stipendi. Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, la società azzurra sosterrà per la stagione in corso circa 63,5 milioni di euro netti, pari a 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 26 milioni (+30,7%) rispetto all’annata 2024/25.

Il podio dei giocatori più pagati vede Romelu Lukaku al vertice con 6 milioni di euro netti, seguito da Kevin De Bruyne (5,5 milioni) e Rasmus Hojlund (5 milioni).

Ecco nel dettaglio i principali ingaggi della rosa:

Lukaku : 6 mln

: 6 mln De Bruyne : 5,5 mln

: 5,5 mln Hojlund : 5 mln

: 5 mln Lobotka : 3,5 mln

: 3,5 mln Politano : 3,2 mln

: 3,2 mln McTominay, Neres, Elmas, Di Lorenzo : 3 mln

: 3 mln Lang : 2,8 mln

: 2,8 mln Beukema, Buongiorno : 2,5 mln

: 2,5 mln Gutierrez : 2,3 mln

: 2,3 mln Zambo Anguissa : 2,2 mln

: 2,2 mln Lucca, Olivera, Meret : 2 mln

: 2 mln Gilmour, Rrahmani, Spinazzola : 1,8 mln

: 1,8 mln Milinkovic-Savic : 1,4 mln

: 1,4 mln Marianucci, Mazzocchi, Juan Jesus : 1 mln

: 1 mln Contini: 0,2 mln

Un incremento importante, che riflette l’ambizione del club e la qualità degli investimenti fatti sul mercato, con l’obiettivo di restare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.