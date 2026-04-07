Sabato 4 aprile e nelle prime ore di martedì 7 aprile si sono verificati due distinti incidenti stradali a Torre del Greco, entrambi in punti particolarmente trafficati della città e a poca distanza l’uno dall’altro.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di sabato sera, in via Circumvallazione, all’incrocio con salita Annunciazione, in una serata già caratterizzata da un notevole afflusso di persone per il Sabato Santo.

Secondo quanto ricostruito, uno scooter proveniente dalla direzione Torre Annunziata si è scontrato con un’auto che arrivava dal centro di Torre del Greco e che, con ogni probabilità, stava effettuando una svolta proprio verso salita Annunciazione.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dello scooter: immediatamente soccorso da alcuni presenti in zona, è stato adagiato sul marciapiede in attesa dell’arrivo dei sanitari. Il ragazzo lamentava forti dolori alle gambe e, durante l’attesa dell’ambulanza, avrebbe perso i sensi più volte per alcuni secondi, destando forte preoccupazione tra i presenti.

Il secondo incidente si è verificato invece nella notte tra lunedì e martedì, intorno all’una, all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Circumvallazione, proprio di fronte alla farmacia situata all’angolo.

In questo caso si è trattato di uno scontro frontale: una vettura proveniente da via Circumvallazione, nell’effettuare una svolta a destra, avrebbe allargato eccessivamente la traiettoria, invadendo la corsia opposta e colpendo frontalmente un’altra auto che procedeva regolarmente.

A bordo della seconda vettura vi erano anche dei bambini, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né vittime. Le due auto, in particolare quella in discesa, hanno riportato danni significativi nella parte anteriore. Nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza vettura, che però ha subito soltanto danni lievi.

Entrambi gli episodi hanno causato momenti di forte tensione tra i presenti e riaccendono l’attenzione sulla sicurezza di incroci molto frequentati, evidenziando la necessità di maggiore prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e notturne.