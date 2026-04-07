Caldo anomalo a Napoli poi la svolta, torna il Vortice Freddo tra piogge e vento: quando

L’Anticiclone delle Azzorre con l’afflusso di aria calda africana potrebbe avere le ore contate: stando alle previsioni meteo questa nuova fase di caldo anomalo potrebbe lasciare il passo, nel corso del prossimo weekend, ad una nuova perturbazione che colpirebbe anche Napoli e la Campania.

Meteo, caldo anomalo a Napoli: quanto durerà

Il poderoso campo di alta pressione sta facendo schizzare le temperature soprattutto al Sud Italia grazie all’arrivo di correnti calde in risalita dal Nord Africa, tra giornate soleggiate e valori ben lontani dalle medie stagionali del periodo.

Secondo le stime de Il Meteo, sarà soprattutto nella giornata di mercoledì 8 aprile che i termometri potrebbero raggiungere picchi tipicamente estivi, anche oltre i 26/27 gradi. Questa ondata africana, tuttavia, tenderà ad attenuarsi già a partire da giovedì 9 aprile, favorendo un primo, seppur lieve, calo delle temperature.

Sarà, però, venerdì 10 aprile che si assisterà ad una vera e propria svolta climatica, con temperature in calo anche di oltre 5 gradi. Un fenomeno causato dall’avanzata di un blocco di aria fredda che riuscirà a sfiorare l’Italia, determinando un rinforzo dei venti di Bora e Grecale.

Il calo termico sarà evidente al Sud soprattutto a ridosso del weekend, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile. Su alcune zone centrali e meridionali torneranno anche le piogge, aumentando anche il rischio di grandinate.

Il vortice instabile verrà insidiato anche da un sistema depressionario che provocherà l’aumento della nuvolosità e qualche debole piovasco al Nord Ovest e sui settori tirrenici. Questo dinamismo probabilmente si estenderà anche alle prossime settimane, alternando ampi spazi soleggiati e veloci acquazzoni. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.