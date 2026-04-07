Elezioni a Portici, i cittadini UE possono votare e candidarsi: tutte le info

Il Comune di Portici ha ricordato ai cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati dell’Unione europea che risiedono in città che possono esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno. La condizione necessaria è che presentino formale domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.

L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 2 aprile, si inserisce nel quadro delle comunicazioni legate alla tornata elettorale che vedrà Portici rinnovare sindaco e consiglio comunale dopo lo scioglimento anticipato del consiglio.

Chi può presentare domanda e come

Il diritto al voto nelle elezioni comunali per i cittadini comunitari non italiani è garantito dalla normativa europea, recepita in Italia già dal 1996. Per poterlo esercitare, chi non fosse già iscritto nelle liste aggiunte del proprio Comune di residenza deve presentare apposita domanda.

La scadenza è fissata al 14 aprile 2026, termine perentorio stabilito dalla circolare DAIT n. 36 del 27 marzo 2026 emanata dal Ministero dell’Interno. Le domande presentate oltre tale data non potranno essere accettate.

Cosa indicare nella domanda

Nella domanda devono essere dichiarati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza attuale e ultimo indirizzo di residenza nello Stato d’origine. Va allegata copia di un documento d’identità valido. È disponibile anche il servizio di invio online tramite il portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), all’indirizzo anagrafenazionale.interno.it.

Cosa si può fare con l’iscrizione

I cittadini comunitari iscritti nelle liste aggiunte possono votare per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Possono inoltre candidarsi come consiglieri comunali, ma non alla carica di sindaco né di vicesindaco. Il Comune comunicherà l’esito della domanda e, in caso di accoglimento, provvederà a inviare la tessera elettorale con l’indicazione del seggio. Per maggiori informazioni visitare la pagina apposita sul sito internet del Comune di Portici.