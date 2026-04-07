Incinta al quarto mese, perde i gemelli e muore nel giorno di Pasquetta: aveva 43 anni

Una tragedia che ha sconvolto l’intera nazione è quella della scomparsa di Graziella Nannavecchia, morta all’ospedale Di Venere di Bari nel giorno di Pasquetta, dopo aver perso i gemelli di cui era incinta.

Tragedia a Bari: ha perso i gemelli ed è morta a Pasquetta

La donna, di 43 anni, avrebbe subito un aborto al quarto mese di gravidanza, perdendo i gemelli che aspettava. La situazione poi si sarebbe complicata fino al momento del decesso, avvenuto il giorno dopo, proprio in concomitanza con la festività del Lunedì in Albis.

“La donna aveva una gravidanza patologica e al quarto mese ha perso entrambi i figli spontaneamente, poi le è stato rimosso l’utero. La situazione si è complicata in 24 ore ed è deceduta a causa di una Cid, coagulazione intravascolare idisseminata” – spiega l’Asl di Bari, come reso noto da Il Mattino.

Il personale medico avrebbe messo in campo tutte le forze e le competenze necessarie per cercare di salvare la donna, purtroppo non riuscendoci. Intanto tutta la comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari, affranti da questa prematura perdita.

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile, alle ore 16:30 nella chiesa di San Rocco. La famiglia ha chiesto di devolvere le somme destinate ai fiori all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.