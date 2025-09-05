Il Napoli scende in campo, oggi il test match contro l’Avellino: la probabile formazione

Il Napoli, nella giornata di venerdì 5 settembre, sosterrà un allenamento congiunto con l’Avellino guidato da Raffaele Biancolino. Si tratterà di una gara amichevole, una formula già utilizzata in passato con altre squadre campane, come il Giugliano.

L’allenamento sarà l’occasione per Antonio Conte di lavorare con i giocatori rimasti a disposizione, esclusi dalle convocazioni delle rispettive nazionali. Il tecnico azzurro, infatti, dovrà fare a meno di ben 14 calciatori, impegnati con le selezioni dei loro Paesi.

Oggi Napoli-Avellino tutto quello che c’è da sapere

Conte approfitterà del test per aumentare il ritmo di gioco e favorire l’inserimento dei nuovi acquisti, tra cui Sam Beukema e Lorenzo Lucca, due innesti di spessore costati oltre 60 milioni di euro.

Sarà anche l’occasione per vedere all’opera Francisco Baridò, il giovanissimo argentino arrivato dalla Juventus, considerato una promessa per il futuro.

Tra i protagonisti attesi ci saranno anche Milinkovic-Savic tra i pali, Buongiorno e Beukema in difesa, e a destra spazio a Mazzocchi, mentre a sinistra potrebbe agire Juan Jesus, con Gutierrez pronto a subentrare dopo il recupero fisico.

A centrocampo, fiducia a Vergara e al giovane Baridò, mentre in attacco ci sarà spazio per Neres, Lucca e Ambrosino, in una linea offensiva tutta da scoprire.

Probabile formazione del Napoli:

Milinkovic; Mazzocchi, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus (Gutierrez); Vergara, Baridò, Spinazzola; Neres, Lucca, Ambrosino.