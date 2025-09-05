“Garcia anche a Napoli provò a cambiare capitano, ma finì male”: il retroscena
Set 05, 2025 - Redazione Vesuviolive
Nell’edizione odierna La Repubblica ha approfondito la scelta di Rudi Garcia di togliere la fascia da capitano a Kevin De Bruyne, che da ieri non è più il leader ufficiale del Belgio. Una decisione netta, ma non sorprendente per chi conosce l’ex tecnico del Napoli, già autore di provvedimenti analoghi durante la sua parentesi in Serie A.
All’arrivo a Castel Volturno, infatti, Garcia aveva provato a ridimensionare il ruolo di Giovanni Di Lorenzo, capitano dopo lo storico Scudetto. Il tentativo si infranse contro la decisa opposizione del gruppo, ma restò come primo segnale di un rapporto complicato con lo spogliatoio, mai davvero sbocciato.