Infortunio Rrahmani: cosa può succedere contro Fiorentina e Manchester City

Napoli in ansia per l’infortunio di Amir Rrahmani. Il vero gigante della difesa azzurra è uscito dal campo, ieri sera con la maglia del Kosovo, al 64′ minuto a causa di un problema alla coscia. Sia chiaro, Beukema è ben più di una semplice riserva, tuttavia l’assenza del difensore potrebbe rivelarsi problematica poiché all’orizzonte vi sono due gare importantissime: la trasferta a Firenze e l’esordio in Champions con il Manchester City.

Le condizioni fisiche di Rrahmani

Il CT del Kosovo, Franco Foda, ha informato che Rrhamani è uscito a causa di una fastidio alla coscia destra. Il giocatore si è messo subito in contatto con lo staff medico azzurro, in attesa dell’esito degli esami strumentali. Gli infortuni muscolari sono ovviamente i più preoccupanti, tuttavia il giocatore è uscito non appena ha sentito che c’era qualcosa che non andava. In passato ha mostrato la capacità di saper ascoltare i segnali che gli inviava il fisico per chiedere la sostituzione senza correre rischi.

Le prospettive contro Fiorentina e City

In attesa di avere informazioni ufficiali in merito alle condizioni di Rrahmani, Conte sta verosimilmente immaginando come ovviare ad una sua eventuale assenza. La coppia composta da Beukema e Buongiorno tecnicamente offre garanzie, al netto dell’ambientamento dell’olandese. Qualche dubbio insiste sulla tenuta fisica di Buongiorno, il cui impiego è centellinato per non rischiare nulla dopo l’infortunio dell’anno e l’operazione affrontata in estate. I ritmi saranno altissimi, con il City ma anche nella complicata trasferta in Toscana, ed al momento sembra inverosimile che il numero 4 possa due partite complete consecutive.

Perplessità per quanto riguarda una eventuale coppia formata da Beukema e Juan Jesus, nonostante il brasiliano con Conte abbia dimostrato di essere affidabile. In soccorso della coppia però potrebbe giungere Olivera, al quale potrebbero essere affidati compiti particolari in fase difensiva.

Il tempo però potrebbe giocare a favore del Napoli, dato che l’esordio in Champions si giocherà giovedì 18 settembre. Nel complesso quindi 12 giorni dal momento dell’infortunio al match dell’Etihad, non tantissimi ma neanche pochi, considerato che Rrahmani potrebbe anche saltare la Fiorentina per precauzione e tenerlo in caldo per l’Europa.