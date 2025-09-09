Infortunio Rrahmani, buone notizie: potrebbe tornare prima del previsto. Le ultime

Arrivano novità sulle condizioni di Amir Rrahmani. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore kosovaro è rientrato ieri a Napoli e si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale, che lo terrà lontano dai campi per almeno due settimane.

Il centrale azzurro salterà dunque le prossime tre sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa, con l’obiettivo di rientrare in occasione del big match di San Siro contro il Milan, in programma il 28 settembre.

Come precisa Il Mattino, la situazione sarà valutata giorno dopo giorno: l’intenzione dello staff medico è infatti quella di evitare qualsiasi rischio, riportando in campo il difensore soltanto quando sarà pienamente recuperato.