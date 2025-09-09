De Laurentiis, clamorosa indiscrezione: “Possibile candidato del centrodestra in Campania”

Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi destinata a far discutere, riportata da Il Foglio. Secondo il quotidiano, il centrodestra sarebbe alla ricerca di un nome forte da contrapporre a Roberto Fico, la cui candidatura appare di difficile superamento.

Le alternative in campo, come quella di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, non sembrano convincenti. Tra i profili valutati emerge anche quello di Michele di Bari, ex prefetto di Napoli e oggi a capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, considerato una figura istituzionale di garanzia e stimata trasversalmente.

In questo scenario si inserisce la suggestione che ha animato i cronisti: la visita di Aurelio De Laurentiis a Palazzo Chigi. Il patron del Napoli e produttore cinematografico, reduce dal trionfo del secondo scudetto con la squadra azzurra, è stato visto ieri pomeriggio nel palazzo del governo.

Da qui l’interrogativo: semplice incontro istituzionale o contatto politico in vista di una possibile candidatura?

C’è chi ipotizza che De Laurentiis possa aver visto la premier Giorgia Meloni, appena rientrata da New York, oppure – più probabilmente – il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, già incontrato lo scorso luglio. Altri, con tono ironico, hanno scherzato immaginando un sopralluogo per ambientare un nuovo cinepanettone dal titolo “Il CineChigi”.

Per ora si tratta soltanto di speculazioni: sarà il tavolo del centrodestra a chiarire se la suggestione diventerà un’opzione politica concreta o resterà soltanto un retroscena da cronaca politica.