Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Beukema titolare, la scelta su Lucca e Hojlund

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prima vera prova del nove della stagione: sabato 13 settembre, alle ore 20:45, gli azzurri affronteranno la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi in un match che promette scintille.

I viola, guidati da Stefano Pioli, sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato e puntano a sfruttare il fattore campo. Il Napoli, invece, dovrà fare i conti con diverse assenze: out Rrahmani, fermatosi in nazionale, a cui si aggiungono le indisponibilità di Lukaku e Neres.

Sarà però l’occasione per vedere dal primo minuto il nuovo arrivato Beukema in difesa. Grande attesa anche per i possibili ingressi di Hojlund ed Elmas a gara in corso.

Le ultime in casa Napoli

Antonio Conte è costretto a ridisegnare la retroguardia in seguito all’infortunio di Rrahmani. Il modulo resta il 4-1-4-1, ma con una linea difensiva inedita: in porta è favorito Meret su Milinkovic-Savic, mentre davanti a lui agiranno Di Lorenzo, Beukema, uno tra Juan Jesus e Buongiorno (quest’ultimo potrebbe essere risparmiato in vista della Champions) e Spinazzola, in vantaggio su Olivera.

A centrocampo, confermato Lobotka davanti alla difesa, con De Bruyne e Anguissa mezzali. Sulle corsie esterne agiranno Politano e McTominay, adattato in un ruolo più offensivo. In attacco Lucca parte in pole per il ruolo di centravanti, con Hojlund inizialmente in panchina. Da valutare le condizioni di David Neres, mentre il giovane Gutierrez sarà convocato.

Le ultime sulla Fiorentina

Stefano Pioli deve fare i conti con qualche acciacco post-nazionali: Gudmundsson è in forte dubbio, mentre restano indisponibili Kouamé e lo stesso islandese. Il tecnico viola potrebbe quindi optare per un 3-5-2 più fisico, con De Gea tra i pali e una difesa a tre formata da Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

A centrocampo, sulle fasce ci saranno Dodò e Gosens, mentre al centro spazio a Mandragora affiancato da Nicolussi-Caviglia e uno tra Fagioli e Fazzini. In attacco, Kean è sicuro del posto, mentre Piccoli è leggermente favorito su Dzeko per completare il tandem offensivo.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Gosens; Kean, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Fagioli-Fazzini 55%-45%, Piccoli-Dzeko 55%-45%

Indisponibili: Kouamé, Gudmundsson (in dubbio)

Napoli (4-1-4-1):

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 70%-30%, Juan Jesus-Buongiorno 55%-45%, Spinazzola-Olivera 70%-30%, Lucca-Hojlund 60%-40%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Neres