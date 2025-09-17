Manchester City-Napoli, c’è un recupero importante: buona notizia per Conte

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma giovedì sera alle 21:00 all’Etihad Stadium.

La squadra ha svolto una seduta mattutina a Castel Volturno prima di partire per l’Inghilterra, con lavoro tecnico-tattico e successivi esercizi di velocità, sotto gli occhi attenti di Antonio Conte che può finalmente sorridere grazie a notizie positive dall’infermeria.

Alex Meret è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori contro la Fiorentina e si candida per una maglia da titolare, anche se resta in ballottaggio con Milinković-Savic.

Buone notizie arrivano anche da Sam Beukema, che aveva saltato alcuni allenamenti a causa di un’influenza ma che ora appare pienamente recuperato e pronto a giocarsi un posto in difesa, probabilmente al fianco di Buongiorno.

Restano invece indisponibili Romelu Lukaku, ancora fermo ai box, e Nikita Contini, assenza che ha portato all’inserimento nella lista Champions del giovane portiere Mathias Ferrante, classe 2006. La trasferta in Inghilterra segna dunque il ritorno di due pedine importanti per Conte, che potrà contare su maggiori alternative in vista di una partita che rappresenta già un crocevia fondamentale della stagione europea degli azzurri.