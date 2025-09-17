City-Napoli, Donnarumma non voleva giocarla al Maradona. Il motivo spiegato dall’agente

Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City. Nel corso della sua intervista, Raiola ha parlato della carriera del suo assistito e delle emozioni legate alla prossima sfida contro il Napoli.

Le parole di Raiola mettono in evidenza come le critiche siano parte integrante del percorso di ogni grande giocatore, e che Donnarumma, come altri campioni, sappia affrontarle con determinazione.

Manchester City-Napoli: la reazione di Donnarumma

In merito alla partita di Champions League che vedrà il Manchester City affrontare il Napoli, Raiola ha rivelato un retroscena interessante riguardo alla reazione di Donnarumma. “Non ne abbiamo ancora parlato, ma quando ha saputo di giocare contro il Napoli Gianluigi mi ha detto di essere contento almeno per il fatto che si gioca a Manchester”, ha spiegato Raiola. “A Napoli sarebbe stato più difficile per lui assorbire la partita al Maradona, sarebbe stato più pesante.”

Tuttavia, nonostante la difficoltà di giocare in un ambiente tanto carico come lo stadio Maradona, Raiola ha sottolineato come Donnarumma sia comunque felice di affrontare il Napoli, un club che rappresenta le sue radici: “In generale, Donnarumma è felice di giocare contro il Napoli, poiché è sempre un modo per ritornare a casa.”