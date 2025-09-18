Manchester City-Napoli, la grinta di Conte: “Arriviamo qui con lo scudetto sulla maglia”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, Antonio Conte predica equilibrio e realismo. Il tecnico azzurro non si lascia trascinare dagli entusiasmi: «Tornare in Champions e farlo a Manchester è una soddisfazione enorme. Affrontiamo un top club con una storia straordinaria e un allenatore fortissimo. Noi ci arriviamo con umiltà, con lo scudetto sulla maglia e la voglia di capire quanto siamo forti».

Conte invita a non considerare nulla scontato: «Lo scorso anno anche grandi club hanno dovuto affrontare i playoff. Questa competizione non regala niente a nessuno. Per noi è motivo di gioia ed entusiasmo esserci, ma dobbiamo rimanere concentrati sul percorso di crescita iniziato l’anno scorso».

Il tecnico chiarisce anche l’approccio tattico: «Non possiamo venire qui pensando di affrontare la partita come un incontro di boxe, colpo su colpo. Non è la strada giusta. Faremo la nostra gara, senza pretendere la perfezione, ma cercando di dare il massimo».

Per Conte, la Champions è una sfida da vivere senza ossessioni: «Anche io, come il Napoli, non sono mai andato oltre i quarti. Ognuno ha ciò che merita. Ora dobbiamo unire le forze per vivere questo viaggio con coraggio, senza entusiasmi eccessivi né depressioni. L’importante è non avere rimpianti».

Sul fronte formazione, il tecnico ha confermato il recupero di Meret: «Dopo il problema avuto a Firenze non abbiamo voluto rischiarlo, ma oggi si è allenato con il gruppo ed è a disposizione». A proposito di De Bruyne, Conte rivela: «Kevin è stato qui dieci anni fa, abbiamo parlato. Sarà emozionato, ma dal fischio d’inizio penserà solo a darci una mano come ha fatto finora».

Infine, lo sguardo al duello in panchina con Pep Guardiola: «Lui è il migliore al mondo. Restare così a lungo in un club non è semplice, ma ha creato una sinergia unica, come Ferguson allo United. Noi saremo alunni davanti a un maestro, ma c’è la voglia di confrontarci per capire a che punto è il nostro percorso».