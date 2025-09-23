Buongiorno di nuovo infortunato? L’esilarante risposta di Conte alla domanda

In conferenza stampa dopo la partita Napoli-Pisa, Antonio Conte ha parlato delle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, difensore centrale azzurro, con un tono ironico che ha strappato un sorriso ai presenti.

Conte su Buongiorno si affida alle…santità

“Come sta Buongiorno? Bisognerà fare una valutazione e capire bene se ha qualcosa all’adduttore. Vediamo. Speriamo di no, se no lo dobbiamo far benedire“, ha scherzato il tecnico.

Il riferimento all’adduttore non è casuale. Buongiorno ha già affrontato due infortuni muscolari la scorsa stagione e ha saltato gran parte della preparazione estiva proprio per lo stesso motivo. Dopo il fastidio accusato nella partita contro il Pisa, Conte ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, ma non ha nascosto la sua preoccupazione.

Con un po’ di ironia, Conte ha voluto alleggerire la situazione, ma la speranza è che non si tratti di nulla di grave. Il difensore ha bisogno di restare in salute per contribuire alla solidità difensiva del Napoli, e un nuovo infortunio potrebbe complicare i piani della squadra. Non resta che attendere gli esami, sperando che Buongiorno possa tornare presto in campo.