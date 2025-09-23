UFFICIALE/ Matteo Politano rinnova col Napoli fino al 2028: il comunicato

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per uno dei calciatori più affidabili e longevi della rosa azzurra, che continuerà a vestire la maglia partenopea ancora per diverse stagioni.

Il comunicato ufficiale del Napoli sul rinnovo di Politano

“Arrivato a Napoli nel febbraio 2020, Politano ha esordito il 3 febbraio nella vittoriosa trasferta per 2-4 contro la Sampdoria allo stadio Ferraris. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, ha realizzato il suo primo gol con la maglia azzurra, decisivo nella vittoria per 2-1 contro l’Udinese. Il 14 settembre 2022, invece, è arrivato anche il primo centro in Champions League, nel successo per 0-3 sul campo dei Rangers a Ibrox.

Nel corso della sua avventura in azzurro, Politano ha collezionato 238 presenze, segnando 34 gol e servendo 35 assist. Numeri che testimoniano la sua costanza e il suo impatto nel progetto tecnico del club.

Con il Napoli, ha conquistato due Scudetti e una Coppa Italia, diventando uno degli uomini simbolo della recente epoca d’oro del club”.

Congratulazioni, Matteo! Il tuo viaggio in azzurro continua.