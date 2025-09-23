Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

UFFICIALE/ Matteo Politano rinnova col Napoli fino al 2028: il comunicato

Set 23, 2025 - Redazione Vesuviolive

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per uno dei calciatori più affidabili e longevi della rosa azzurra, che continuerà a vestire la maglia partenopea ancora per diverse stagioni.

Il comunicato ufficiale del Napoli sul rinnovo di Politano

“Arrivato a Napoli nel febbraio 2020, Politano ha esordito il 3 febbraio nella vittoriosa trasferta per 2-4 contro la Sampdoria allo stadio Ferraris. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, ha realizzato il suo primo gol con la maglia azzurra, decisivo nella vittoria per 2-1 contro l’Udinese. Il 14 settembre 2022, invece, è arrivato anche il primo centro in Champions League, nel successo per 0-3 sul campo dei Rangers a Ibrox.

Nel corso della sua avventura in azzurro, Politano ha collezionato 238 presenze, segnando 34 gol e servendo 35 assist. Numeri che testimoniano la sua costanza e il suo impatto nel progetto tecnico del club.

Con il Napoli, ha conquistato due Scudetti e una Coppa Italia, diventando uno degli uomini simbolo della recente epoca d’oro del club”.

Congratulazioni, Matteo! Il tuo viaggio in azzurro continua.

Tag
Matteo PolitanoSSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI