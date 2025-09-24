Pulisic avvisa: “Pensiamo solo al Napoli, in questa condizione possiamo batterli”
Set 24, 2025 - Redazione
Dopo la vittoria per 3-0 del Milan sul Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, Christian Pulisic ha commentato la prestazione ai microfoni di Mediaset, mostrando entusiasmo ma anche concretezza.
Le parole di Pulisic a Mediaset dopo la vittoria contro il Lecce
“Ancora un gol… Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.
Pulisic ha anche raccontato il rapporto con Santi, compagno di squadra:
“Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol. Stasera si è sbloccato, ora speriamo che sia tutto più facile per lui perché potrà darci una grossa mano”.
Infine, il calciatore ha guardato subito al futuro, sottolineando l’importanza della prossima sfida:
“La cosa più importante è la prossima partita col Napoli, se giochiamo così poi possiamo arrivare dove vogliamo arrivare. Domenica vogliamo vincere a tutti i costi”.