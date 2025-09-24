Pulisic avvisa: “Pensiamo solo al Napoli, in questa condizione possiamo batterli”

Dopo la vittoria per 3-0 del Milan sul Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, Christian Pulisic ha commentato la prestazione ai microfoni di Mediaset, mostrando entusiasmo ma anche concretezza.

“Ancora un gol… Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Pulisic ha anche raccontato il rapporto con Santi, compagno di squadra:

“Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol. Stasera si è sbloccato, ora speriamo che sia tutto più facile per lui perché potrà darci una grossa mano”.