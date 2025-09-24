Infortunio Buongiorno: quante partite salterà il difensore del Napoli

Pessime notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, uscito nel secondo tempo della gara di lunedì sera contro il Pisa a causa di un risentimento muscolare, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, un infortunio di primo grado che comporta solitamente tempi di recupero compresi tra una e tre settimane.

Le ultime e i tempi di recupero per l’infortunio di Buongiorno

Il classe 1999 sarà quindi costretto a saltare le prossime tre partite: la sfida di campionato contro il Milan, l’impegno europeo con lo Sporting Lisbona e la gara di Serie A contro il Genoa.

Lo staff medico del Napoli punta a riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di un rientro per il match del 18 ottobre sul campo del Torino. Qualora i tempi si allungassero, Buongiorno potrebbe tornare in gruppo in occasione della sfida di Champions League contro il PSV, in programma il 21 ottobre, o al più tardi per il big match del 25 ottobre contro l’Inter al Maradona.