Auriemma attacca: “De Bruyne gioca solo per il nome, ritrovi una degna condizione”

Raffaele Auriemma, giornalista di grande esperienza, ha commentato Milan-Napoli, evidenziando soprattutto il confronto diretto tra due fuoriclasse come Kevin De Bruyne e Luka Modric. Di seguito, quanto riportato sul profilo Facebook.

Auriemma attacca Kevin De Bruyne

“Prendiamo Milan-Napoli e soffermiamoci su di un duello a distanza: Modric vs De Bruyne. Dite che non c’è stata partita? E avete ragione, per l’enorme divario esistente oggi tra i due campioni. Il belga ha soltanto 34 anni eppure il 40enne sembrava lui, non il folletto croato. Ieri sera si è capito che il Milan non ha preso un campione in disarmo, una stella del cinema ormai destinata al sunset boulevard. A dispetto di un’età quasi impossibile per giocare il calcio amatoriale, figuriamoci ad alti livelli, Luka ancora buca il grande schermo del calcio internazionale. Dal primo all’ultimo minuto, senza sosta, senza mostrare sofferenza, senza mai mettere le mani ai fianchi. Sempre nel vivo del gioco, punto di riferimento ineludibile del Milan che si è appoggiato su di lui per uscire dalla morsa nella quale il Napoli aveva chiuso gli avversari dopo l’espulsione (inevitabile) di Estupinian. Modric ha dimostrato a tutti quanto sia imprescindibile la “voglia” di giocare ancora a calcio, non solo per raccattare ancora qualche milione di euro, ma soprattutto per continuare ad essere il campione che si era.

E De Bruyne? Nulla di tutto questo. Impalpabile, quasi invisibile quando Conte gli chiede di defilarsi a sinistra per permettere a Mc Tominay di entrare – lui si – nel vivo del gioco. Per nulla determinante se non sui calci piazzati che sono da sempre la sua specialità. Comprendo la reazione post sostituzione, quella non è rabbia: è frustrazione. Una presa di coscienza quasi definitiva di non essere più il fuoriclasse celebrato di qualche tempo fa.

La lotta per lo scudetto si è fatta serrata ed è giusto che il coach del Napoli prenda le decisioni più corrette per il bene della squadra. Forse è arrivato il momento di tornare a quel 4-3-3 grazie al quale gli azzurri hanno costruito pezzo per pezzo lo scudetto un anno fa. Neres e Noa Lang scalpitano e danno la svolta quando entrano, sarebbe giusto se De Bruyne lavorasse per ritrovare una condizione degna di una fama che non merita l’umiliazione di continue ed inevitabili sostituzioni”.