Ci sarà Politano contro il Torino? Le ultimissime sull’infortunio dell’azzurro

Politano ko: recupererà per il Torino il 18 ottobre? Si vedrà. Intanto Conte, alla ripresa degli allenamenti, lavorerà su possibili soluzioni alternative. E tra queste ne spunta anche una a sorpresa.

La situazioni infortuni in casa Napoli, è rebus Politano

“Riguardo a Politano, le opzioni sono molteplici: Neres, che rimarrà a Castel Volturno durante la sosta, scalpita e soprattutto nel 4-3-3 può assicurare l’uno contro uno, ma ci sono anche altre idee. Spinazzola può giocare anche a destra, come ha fatto contro il Genoa a gara in corso, Elmas ha la duttilità per calarsi in quel ruolo e durante i ritiri Conte ha lavorato anche su Vergara come ulteriore soluzione nella ricerca del vice Politano.”

Su Lobotka: “Riguardo a Lobotka, soprattutto, le sensazioni non sono esaltanti, ma soltanto la diagnosi dopo i test fornirà un quadro chiaro. Domani pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti, e Conte pensa alle possibili soluzioni per rimediare alle assenze. Gilmour è il sostituto naturale di Lobotka e contro il Genoa ha avuto un ottimo impatto sulla gara.”