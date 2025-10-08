Napoli, infortunio Politano: le ultimissime sui tempi di recupero

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira, il Napoli di Antonio Conte inizia, con cautela e in vista della sosta, a raccogliere le energie e preparare la sfida di sabato 18 ottobre contro il Torino.

Nel frattempo, in attesa dei vari impegni delle nazionali e dei giocatori partenopei convocati con le rispettive selezioni, si fa il punto della situazione sugli infortunati.

Nel report dall’infermeria, l’attenzione non è rivolta solo a Lobotka ma anche a Matteo Politano: l’esterno italiano è infatti uscito anzitempo nella gara contro i liguri a causa di un problema di natura muscolare.

Politano, protagonista di un ottimo avvio di stagione, era apparso già nella prima frazione di gioco contro il Genoa meno brillante del solito sulla fascia. Per il Napoli si tratta di un problema da non sottovalutare, considerata l’importanza del giocatore e il fitto calendario di impegni che attende la squadra nelle prossime settimane.

Le ultime sui tempi di recupero di Matteo Politano, l’infortunio non dovrebbe preoccupare il Napoli

Il Napoli è in attesa di conoscere le condizioni di Matteo Politano. L’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, dopo la vittoria contro il Genoa, aveva parlato per il numero 21 partenopeo di un affaticamento al bicipite femorale. Tuttavia, prima di stabilire l’entità del problema e, di conseguenza, i tempi di recupero, sarà necessario completare l’iter degli esami strumentali.

In attesa della diagnosi, è probabile che si tratti di un semplice affaticamento muscolare, come anticipato dal tecnico pugliese, e che dunque sia utile un periodo di riposo prima del pieno recupero di Politano. Appare molto improbabile un rientro in tempo per la sfida contro il Torino: l’ex Sassuolo punta invece al big match del 25 ottobre contro l’Inter di Christian Chivu.

Le valutazioni saranno effettuate giorno dopo giorno, in attesa degli esami ufficiali che l’esterno italiano sosterrà a PinetaGrande, con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi lesione. Lo scrive Il Mattino, nell’edizione odierna.

