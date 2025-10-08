Ciro Ferrara senza dubbi: “Hojlund? Farà meno di 15 gol”

Ciro Ferrara, uno che il Napoli lo conosce nel profondo, ha parlato ancora una volta della squadra della sua città. L’ex difensore, che ha vestito la maglia azzurra da calciatore e capitano, e che oggi segue da opinionista, è stato ospite di un quiz firmato DAZN, dove ha risposto a una serie di domande sul presente e sul futuro della formazione guidata da Antonio Conte.

Le parole di Ciro Ferrara su Hojlund e non solo

Con il suo stile diretto e schietto, Ferrara non si è tirato indietro davanti ai pronostici. Alla domanda su Hojlund, il nuovo punto di riferimento offensivo del Napoli, ha risposto: “Farà meno di 15 gol in stagione”. Un giudizio che lascia intendere come, a suo avviso, il giovane attaccante danese non sarà solo un finalizzatore, ma un giocatore capace di incidere anche nel gioco collettivo.

Sul fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, invece, l’ex difensore si è mostrato più ottimista: “Farà 10 assist”, confermando la fiducia nel talento e nella costanza del centrocampista.

Interrogato sul percorso europeo del Napoli, Ferrara ha risposto senza esitazioni: “Arriverà ai quarti di finale di Champions League”, un traguardo che rappresenterebbe un passo importante nel progetto tecnico di Conte. Più scettico, invece, sul rendimento di Scott McTominay, di cui ha detto: “Fare meglio della scorsa stagione è durissima, non ci riuscirà”.

Un Ferrara lucido e senza giri di parole, che ha mostrato ancora una volta di conoscere a fondo dinamiche e potenzialità della squadra azzurra. Le sue parole riflettono una visione realista, ma anche fiduciosa, sul futuro del Napoli di Conte, un gruppo che sta trovando la propria identità tra entusiasmo, ambizione e la voglia di tornare a sognare in grande.