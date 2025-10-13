Infortunio Politano, arrivano importanti novità: ecco quando può rientrare
Ott 13, 2025 - Michele Massa
Buone notizie per Matteo Politano, alle prese con il recupero dopo la lesione distrattiva al gluteo destro subita durante la sfida contro il Genoa al Maradona. L’esterno destro di Antonio Conte sta mostrando segni di miglioramento e, come riferisce l’edizione odierna di La Repubblica, l’obiettivo dello staff medico azzurro è riaverlo al 100% per il match del 25 ottobre contro l’Inter.
Le ultime sull’infortunio di Matteo Politano
Tuttavia, non è da escludere, secondo il quotidiano, un rientro anticipato dell’esterno che risulta fondamentale per gli equilibri della squadra. Politano potrebbe tornare in campo già contro il Torino, magari per uno spezzone di gara, oppure, al massimo, nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, in programma martedì 21 ottobre in Olanda.
Un recupero in tempi rapidi sarebbe un’ottima notizia per Conte, che conta molto su Politano per le sue caratteristiche di esterno dinamico e imprevedibile, soprattutto in vista di una serie di impegni cruciali per il proseguimento della stagione.