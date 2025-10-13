Serie A Femminile, che avvio del Napoli Women: è prima in classifica a punteggio pieno

Il Napoli Women vola in avvio di stagione. Le ragazze allenate da mister Sassarini hanno vinto le prime due giornate e si sono issate in testa alla classifica insieme a Roma e Lazio con sei punti e tutte e tre al comando.

Nella giornata di ieri è arrivata la rocambolesca vittoria contro la Ternana con il punteggio di 3-4, con le azzurre che sono andate sono per 1-0 e poi hanno segnato quattro gol con Nielsen, Muth e Brooks prima dell’intervallo. Poi nel secondo tempo Kozek ha siglato il poker prima di altri due gol del Ternana.

Nel prossimo match il Napoli Women affronterà proprio la Roma per la testa della classifica, ma non sarà facile considerando che le giallorosse sono una squadra dal blasone europeo.