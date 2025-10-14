Il Galatasaray piomba su Anguissa: le ultime sul “desiderio turco”

Dalla Turchia rimbalza una voce di mercato che accende la fantasia dei tifosi del Galatasaray: il grande sogno si chiama Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto riportano i media turchi, il club di Istanbul starebbe valutando un colpo importante per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, a patto di riuscire a qualificarsi tra le prime 24 squadre della Champions League, obiettivo che aprirebbe la strada verso gli ottavi di finale attraverso i play-off.

Galatasaray-Anguissa: per ora una semplice suggestione

Un’idea suggestiva, ma difficilmente realizzabile. Il Napoli, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader di centrocampo, pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte.

Anguissa, che a gennaio sarà impegnato con il suo Camerun nella Coppa d’Africa, resta uno degli uomini più importanti del progetto azzurro. La sua forza fisica, l’intelligenza tattica e la capacità di trascinare la squadra nei momenti chiave lo rendono un giocatore imprescindibile.

Il centrocampista ha già messo a segno due gol in questa stagione ed è stato premiato per tre volte come Mvp Serie A nelle prime giornate di campionato: numeri che confermano la sua crescita costante e il suo valore assoluto.

Per il Galatasaray, dunque, Anguissa resterà probabilmente un sogno irraggiungibile. A Napoli è considerato un punto fermo, un simbolo di equilibrio e personalità. E Conte, che lo stima profondamente, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo gladiatore di centrocampo.