Largo Maradona pronto a riaprire: “Tolti i teloni, presto tutto sarà risolto”

Buone notizie per i tanti tifosi del Napoli e per tutti i devoti di Diego Armando Maradona: Largo Maradona è pronto a riaprire al pubblico. Dopo settimane di tensione e un lungo braccio di ferro con il Comune, si è finalmente tenuta oggi la riunione decisiva, e l’esito è stato positivo.

Già nelle scorse ore sono stati rimossi i teloni che coprivano i principali punti d’interesse del celebre sito nei Quartieri Spagnoli, simbolo della città e luogo di culto per gli appassionati del calcio e del Pibe de Oro.

“Segno di pace e di rispetto verso Diego”

A confermare la svolta è stata la pagina Instagram “Murales Maradona”, che ha diffuso un messaggio di speranza e soddisfazione:

“Il tavolo della riunione è andato bene. Sono arrivate promesse importanti e la speranza che, in tempi brevi, tutto possa essere risolto. Come segno di pace e di rispetto verso la città e verso Diego, siamo stati noi a scoprire i tendoni, per far tornare a splendere il suo volto su Largo Maradona”.

Un gesto simbolico che chiude una fase di polemiche e restituisce alla città uno dei suoi luoghi più iconici e amati, dove il ricordo di Maradona continua a vivere ogni giorno nel cuore dei napoletani.