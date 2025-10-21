Hamsik svela: “Senza l’offerta dalla Cina sarei rimasto a vita al Napoli”

Marek Hamsik, storico capitano e simbolo del Napoli, è tornato a parlare del suo profondo legame con la città partenopea in un’intervista rilasciata a Nss Sports. L’ex centrocampista slovacco, che ha vestito la maglia azzurra per oltre un decennio, ha raccontato come Napoli sia diventata una parte inscindibile della sua identità, dentro e fuori dal campo.

Le parole di Hamsik

“Quello che sarebbe stato negli anni il mio rapporto con la città di Napoli l’ho capito dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Undici anni non si cancellano facilmente, ma soprattutto non ho mai avuto l’idea di cancellarli, bensì di integrarli nel personaggio di Marek Hamsik, che è ancora molto vivo”, ha spiegato l’ex capitano azzurro.

Arrivato giovanissimo dal Brescia nel 2007, Hamsik è diventato nel tempo il simbolo di una squadra e di una città. Con la fascia al braccio, ha guidato il Napoli in alcune delle stagioni più belle della sua storia recente, diventando un punto di riferimento tecnico e umano.

Nel corso dell’intervista, Hamsik ha raccontato anche il suo primo impatto con Napoli e come la città sia riuscita a conquistarlo nel tempo:

“Dico sempre che la prima volta che vedi Napoli può non piacerti, ma la seconda volta in cui la vedi è quella che ti convince a rimanere e ad amarla. Nonostante io sia stato cresciuto secondo i canoni di una cultura diversa, la qualità di vita che offre questa città aiuta ad appiattire tutte le differenze culturali. Qui c’è una grande passione per il calcio, e ovviamente a un calciatore piace giocare dove questa passione si sente in maniera preponderante.”

Un amore reciproco, quello tra Hamsik e Napoli, che sarebbe potuto durare ancora a lungo se non fosse arrivata la chiamata dall’Estremo Oriente:

“Infatti, se non fosse mai arrivata l’offerta dalla Cina – che per me ha rappresentato una sfida davvero incredibile – sarei rimasto a Napoli per sempre.”

Oggi, anche a distanza di anni, il legame tra Hamsik e Napoli resta intatto. Il suo nome continua a evocare emozioni forti nei tifosi azzurri, che non hanno mai smesso di considerarlo uno di loro. Perché, come lui stesso ha ribadito, Napoli non si dimentica: si porta dentro per sempre.