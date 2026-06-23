Si schianta in minimoto, tragedia in Campania: è morto a 10 anni sotto gli occhi del papà

Tragedia a Moschiano, in provincia di Avellino, dove un bambino di soli 10 anni è morto in sella alla sua minimoto a seguito di un violentissimo impatto contro una jeep.

Moschiano, schianto in minimoto: è morto un bambino di 10 anni

Il piccolo era alla guida della minimoto lungo la provinciale che collega il Comune di Moschiano a quello di Lauro, preceduto dal padre che gli faceva strada a bordo della sua auto. All’altezza di un tornante della carreggiata, tuttavia, si sarebbe consumato il drammatico impatto.

La moto minicross del piccolo si sarebbe scontrata con una Jeep. Il bambino, provvisto di casco, sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente, schiantandosi sull’asfalto. Sarebbero stati il conducente della Jeep e il papà del bambino, entrambi sotto choc, a fornire i primi soccorsi alla vittima.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirci, rendendo inutile anche l’intervento dell’eliambulanza intervenuta per trasferire il bambino all’ospedale Moscati di Avellino.

Sono stati, intanto, effettuati i consueti test farmacologici a carico del 28enne alla guida della Jeep, risultati negativi. A bordo dell’auto si trovavano altre tre persone che, secondo quanto emerso, non avrebbero riportato gravi ferite.