Lavori a San Giuseppe alle Paludi, presto una spiaggia libera attrezzata con docce e servizi

Un pezzo di spiaggia nel pieno centro di Torre del Greco in cui sono partiti gli attesi lavori di riqualificazione che potrebbero terminare entro pochissime settimane.

San Giuseppe alle Paludi, lavori in corso alla spiaggia

Fu tra le prime uscite pubbliche del sindaco Luigi Mennella quando, nel giugno 2023, era uscito da pochissimi giorni vincente dal ballottaggio elettorale. Il primo cittadino partecipò ad un evento di pulizia dell’AEC presso la spiaggia di via Agostinella insieme a consiglieri comunali, collaboratori e cittadini.

In quella sede promise che la pulizia dell’area (da cui furono ricavate tonnellate di rifiuti, addirittura la carcassa di un’auto) sarebbe stata solo una prima azione simbolica – ma non troppo – per la riqualificazione della spiaggia utilizzata da tante famiglie della zona mare.

Da allora ne è passata di acqua sotto quel ponte della ferrovia che divide il quartiere di san Giuseppe alle Paludi dalla spiaggia che per tantissimi è un richiamo a ricordi d’infanzia, ma qualcosa di importante sta finalmente avvenendo: dal 19 giugno scorso l’area è interessata da importanti lavori di riqualificazione. Lo stesso Mennella è tornato nell’area, stavolta non con guanti da lavoro ma con pale meccaniche ed escavatori..

Una spiaggia libera attrezzata già da questa estate

La promessa è quella di realizzare una spiaggia attrezzata con docce e servizi e questa è una prima buona notizia per un fazzoletto particolarmente grande di sabbia finora lasciato tra l’inciviltà di molti cittadini e l’autogestione di altrettanti che si sono occupati, non senza assumersi rischi, della pulizia e del decoro di questo luogo del cuore almeno nei mesi estivi.

La seconda buona notizia è che la spiaggia resterà libera ed è una grande novità per tornare a godere di un tratto di mare accessibile dal pieno centro di Torre del Greco, a pochi passi da via XX Settembre.

Se finora i cittadini del centro dovevano obbligatoriamente spostarsi in Litoranea o nella zona della Scala per un bagno estivo, ben presto potranno godere di un nuovo tratto di spiaggia quasi sotto casa. Stando alle dichiarazioni del primo cittadino ai microfoni di Vesuviolive.it i lavori dovrebbero essere abbastanza rapidi tanto da offrire questa opportunità già a partire da questa estate.