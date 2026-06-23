In Campania apre il primo Summerween d’Italia: il campo di cocomeri più grande d’Europa

Sabato 4 luglio, alle ore 18:00, in Campania apre il primo Summerween d’Italia nel Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta: con un Halloween estivo da brividi, il pumpkin patch di Emily Turino, il più grande d’Europa, si trasformerà per una sera in un campo di cocomeri stregato.

A Pignataro il primo Summerween d’Italia: il campo di cocomeri

Fino a mezzanotte, il celebre Giardino delle Zucche festeggia la seconda edizione del Summerween tra lezioni di astronomia con osservazione delle stelle, raccolta di cocomeri tra scheletri e fantasmi, cinema all’aperto, luci soffuse e profumo di mais arrostito.

Prende vita, così, l’Halloween estivo più grande d’Italia che darà anche il via alla vendita dei biglietti per la decima edizione del campo di zucche più grande d’Europa, in programma dal 26 settembre. Con il “Summerween” (termine che è la crasi tra “summer” e “Halloween”, nato nel 2012 dalla serie animata Disney “Gravity Falls”) Emily Turino ha lanciato un nuovo trend: portare l’atmosfera di Halloween nei mesi caldi.

Una notte dove i protagonisti sono i “cugini estivi” delle zucche, i cocomeri, e in cui l’intero percorso è pensato come un’anticipazione dell’autunno, dove il famoso giardino americano dei Turino, ma nato e cresciuto nel Sud Italia, è in fermento per il prossimo “pumpkin patch”.

“Il termine Summerween, ormai conosciuto tra gli appassionati del mondo Halloween – spiega Emily – rappresenta quel momento simbolico dell’estate, dopo il solstizio, in cui chi ama l’autunno sente che, in fondo, il ritorno della stagione del cuore, si sta lentamente avvicinando. Ecco perché ho deciso di creare una serata unica in cui l’atmosfera estiva incontra le suggestioni autunnali, dove non mancheranno scheletri e divertimento, e si potranno raccogliere e decorare le angurie“.

Torna anche lo street food a tema, che racconta l’anima agricola del giardino, tra fiori di zucca fritti raccolti nel periodo di massima fioritura delle piante, mais dolce arrostito, simbolo delle atmosfere rurali americane, gli “s’mores”, i tipici spuntini Made in USA da preparare sul fuoco, molto popolari nei campeggi, a base di cracker, cioccolata e marshmallow.

Per i bambini è allestita un’area dedicata con giochi, musica e intrattenimento. Tra le scenografie del percorso compariranno anche scheletri intenti a preparare la decima edizione del Giardino delle Zucche, in un’atmosfera ironica e cinematografica.