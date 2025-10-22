Nella notte più buia il Napoli ritrova i gol di McTominay: il vero leader rimane lui

Non segnava con la maglia azzurra dal 23 agosto, prima giornata di campionato. Dopo la rete contro il Sassuolo, Scott McTominay era sparito dai tabellini, generando un irritante vociare attorno alla sua centralità all’interno del progetto Napoli.

Un problema tattico, forse. Certo non una questione tecnica, mentale o caratteriale. Lo scozzese è sempre stato un disagio per gli altri. Mai per questa squadra. In una notte in cui hanno mollato tutti, lui è rimasto lì.

Ha combattuto, segnato, tracciato la via. Come fa dal primo giorno in cui ha sposato la maglia azzurra e dichiarato amore, ampiamente ricambiato, al popolo partenopeo.

Il miglior giocatore della scorsa Serie A, ha dimostrato ancora una volta sul campo che le chiacchiere stanno a zero. Che sul rettangolo di gioco conta quanta determinazione ci metti. E lui ne ha da vendere.

Il vero leader rimane lui.