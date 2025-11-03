Spalletti alla Juventus? Sentite la risposta di Politano in conferenza

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, affrontando subito una domanda destinata a far discutere: il possibile futuro di Luciano Spalletti alla Juventus. L’esterno azzurro ha risposto con equilibrio, senza alimentare polemiche:

“Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta e noi pensiamo a noi stessi, io sono comunque contento per lui.”

Parole che testimoniano rispetto per l’ex allenatore, oggi commissario tecnico della Nazionale, ma anche una chiara volontà di mantenere il gruppo concentrato esclusivamente sul presente e sugli obiettivi del Napoli.

“Con l’Eintracht è il momento giusto per cancellare Eindhoven”

Il discorso è poi passato al campo e alla sfida europea contro l’Eintracht, vista come l’occasione ideale per reagire dopo la deludente prestazione di Eindhoven:

“Sappiamo che avremo un’ottima occasione per rifarci da quella brutta partita. Affrontiamo una squadra fisica che verrà qua a cercare il risultato, dovremo recuperare le energie e mettere subito la partita sul piano giusto.”

Politano ha sottolineato l’importanza di partire forte, sia dal punto di vista mentale che fisico, consapevole della fisicità e dell’intensità dell’avversario tedesco.