Bologna-Napoli: tante assenze per gli azzurri, Elmas verso la titolarità

Domenica 9 novembre alle 15:00 andrà in scena allo stadio Dall’Ara Bologna-Napoli; match che, in caso di vittoria degli azzurri, aiuterebbe gli uomini di Conte a consolidare il primato in classica; viceversa, se i rossoblù dovessero portare i tre punti a casa, si troverebbero a quota 21 e dunque ad una sola lunghezza dal Napoli.

Le due squadre arrivano al match con lo stesso spirito e lo stesso umore. Infatti, nelle notti europee settimanali, sia Napoli che Bologna hanno portato a casa un solo punto rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Brann.

Bologna-Napoli: i precedenti e statistiche

Passando al campionato, invece, gli azzurri vantano 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 5 partite. Percorso molto simile anche degli uomini di Italiano che, nelle ultime 5, hanno portato a casa 3 vittorie e due pareggi.

Sarà una sfida molto combattuta allo stadio Dall’Ara, basti guardare i precedenti tra le due squadre. Infatti, secondo le statistiche Opta, nelle ultime cinque sfide tra Bologna e Napoli in Serie A, c’è stato un solo successo partenopeo (3N, 1P), dopo che gli azzurri avevano vinto tutte le precedenti cinque gare nella competizione. Inoltre, Bologna e Napoli hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite (un successo a testa completa il parziale), gli stessi segni “X” registrati nei precedenti 25 incroci nella massima serie.

I rossoblù hanno pareggiato le ultime tre gare interne contro il Napoli in Serie A e solo una volta è arrivato ad almeno quattro match interni chiusi in parità contro i partenopei nella competizione, tra il 1978 e il 1989 (serie di sei).

Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Nel match che vedrà giocarsi i tre punti tra Bologna e Napoli, molti saranno gli indisponibili della gara. Per i rossoblù si candidano all’appello Immobile e Freuler; mentre per gli azzurri la lista è molto più lunga: Contini, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola.

Gli uomini di Italiano scenderanno in campo con il solito 4-2-3-1 in questa maniera: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Castro.

Situazione sicuramente più complessa e imprevedibile per gli uomini di Conte che, come affermato precedentemente, deve affrontare più di qualche semplice assenza. Il tecnico salentino probabilmente scenderà in campo con un 4-3-3 composto nella stessa maniera vista in Champions League contro l’Eintracht Francoforte: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.