Lukaku vuole aiutare il Napoli: cosa ha scelto l’attaccante per tornare il prima possibile

Romelu Lukaku vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’attaccante del Napoli ha imboccato il rettilineo finale del suo percorso riabilitativo dopo il lungo stop causato dalla grave lesione al retto femorale sinistro rimediata lo scorso 14 agosto durante l’amichevole contro l’Olympiakos. Quel giorno, dopo un tiro dal limite, “Big Rom” era crollato a terra, lasciando subito intuire la gravità del problema.

Il punto sull’infortunio di Romelu Lukaku

Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio che ha costretto il centravanti belga a uno stop prolungato e a un programma di recupero meticoloso. Lukaku, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, aveva scelto di non sottoporsi a intervento chirurgico, optando per una terapia conservativa.

Ora, dopo mesi di lavoro e pazienza, l’ex Inter e Chelsea è pronto per l’ultimo step. L’obiettivo dichiarato è rientrare in gruppo entro la fine del mese, un traguardo che segnerebbe la chiusura del suo percorso riabilitativo e l’inizio della rincorsa verso la condizione migliore.

Nelle ultime settimane Lukaku ha svolto in Italia la parte conclusiva del suo programma, lavorando accanto alla squadra e sotto la supervisione dello staff medico azzurro. Il Napoli attende con fiducia il ritorno del suo bomber, convinto che il contributo di “Big Rom” potrà essere decisivo nella seconda parte della stagione