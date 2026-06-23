Lorenzo ucciso sotto casa sua a Napoli: aveva 21 anni, è morto con un proiettile al torace

Un tragico agguato si è verificato a Napoli, in zona Miano, ai danni di Lorenzo Spasiano, un giovane operaio morto all’età di 21 anni proprio sotto casa sua.

Agguato a Miano: Lorenzo morto sotto casa sua a 21 anni

Lorenzo, incensurato e del tutto estraneo agli ambienti criminali, sarebbe stato ferito a morte proprio davanti all’abitazione di famiglia, situata in via Caprera, nel quartiere Miano. Sarebbe stata una persona, non ancora individuata, ad esplodergli un colpo di pistola direttamente al torace a distanza ravvicinata.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove, poco dopo il suo arrivo, è deceduto. Le lesioni riportate a seguito dello sparo si sarebbero rivelate fatali, fino a decretarne la scomparsa.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo di Napoli che dovranno fare luce sulla vicenda, ricostruirne la dinamica esatta e risalire alla persona responsabile della sparatoria.