Napoli Women-Inter femminile 1-0, grande vittoria delle azzurre: decide Floe

Ieri ad ora di pranzo, al Piccolo di Cercola si è disputata la sfida fra Napoli Women e Inter che ha visto le azzurre uscire trionfanti e ritrovare la vittoria dopo oltre un mese grazie al gol di Floe che ha deciso la sfida.

Partita divertente nonostante l’unica rete segnata con occasioni da una parte e dall’altra ma soprattutto di vitale importanza per le azzurre che dovevano rispondere ai successi delle squadre che la seguivano a poca distanza.

Napoli Women-Inter 1-0, Floe decide la sfida

Primi minuti di grande equilibrio al Piccolo, tuttavia al 17′ di gioco un errore clamoroso in difesa azzurra lancia Wullaert da sola contro Beretta ma, per fortuna del Napoli, l’attaccante nerazzurra centra l’estremo difensore partenopeo.

Così si chiude essenzialmente un primo tempo privo di emozioni, con alcuni tiri da fuori per entrambe le compagini che però non hanno rappresentato alcun pericolo per i rispettivi portieri e quindi, un primo tempo equilibrato, un pò noioso, si conclude a reti bianche.

Tuttavia, nella ripresa questa partita si trasforma e nel giro di pochi minuti si susseguiranno una serie di occasioni notevolmente pericolose soprattutto per le nerazzurre a cui, però, il Napoli saprà reagire colpo a colpo.

Al 48′ l’Inter passa in vantaggio grazie ad un gol di Glionna che si inserisce sulla fascia destra e conclude in rete; tuttavia parte da una posizione irregolare dunque rete annullata e risultato che resta sullo 0-0.

Altra azione importante per l’Inter al 51′, Magull entra in area, arriva sul fondo, la mette al centro rasoterra bassa, a rimorchio si presenta Vilhjalmsdottir che appoggia in porta ma Brooks si immola e sulla linea salva il pallone ormai destinato in rete.

Al 62′ continuano il forcing le nerazzurre con Pleidrup che dalla fascia sinistra trova con un cross precisissimo Wullaert che al volo spedisce il pallone sulla traversa e poi sulla linea, tuttavia non la supera totalmente e dunque il Napoli si salva ancora.

Il Napoli si risveglia e passa in vantaggio

Al 79′ si rivede il Napoli con una grande apertura di Floe che dall’interno dell’area sulla parte sinistra apre per Vergani, da sola sulla destra, che però non riesce a dare forza al tiro che finisce nelle mani di Runarsdottir senza particolari difficoltà.

Tuttavia, è al minuto 81 che il match si sblocca, un errore di Pleidrup a centrocampo lancia Floe in contropiede che batte l’estremo difensore nerazzurro e segna il gol che poi deciderà la sfida.

Al minuto 87′ altra azione in solitaria di Floe che in area dribbla il portiere, ma da posizione defilata colpisce il palo esterno della rete e non regala il doppio vantaggio al Napoli.

Ultimi minuti di assedio nerazzurro che culminano al 92′ con una punizione in posizione invitante fuori dall’area sulla sinsitra, Glionna con una “maledetta” tira sul secondo palo, tiro che poerò si infrange proprio all’incrocio spezzando una volta per tutte le chances delle nerazzurre di pareggiare il match.

Vittoria importantissima per il Napoli Women che risponde alla Ternana e al Como e che gli permette di salire al quarto posto in classifica ritrovando la vittoria dopo oltre un mese dalla vittoria a Terni in trasferta per 3-4.