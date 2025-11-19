Vesuvio Live

Champions snobbata? Napoli-Qarabag, per ora, con un Maradona deserto. I numeri

Nov 19, 2025 - Michele Massa

Lo Stadio Maradona di Napoli

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Qarabag, gara valida per la quinta giornata della Champions League, in programma martedì 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Al momento, il sold-out appare ancora lontano: consultando il circuito TicketOne, la disponibilità dei tagliandi risulta medio-alta in diversi settori dello stadio, in particolare Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti superiori. Più limitata, invece, la scelta in Curva A inferiore, dove la disponibilità è ormai classificata come bassa.

Prezzi dei biglietti

Per le fasi 1 e 2 della vendita, i prezzi sono i seguenti:

  • Curve inferiori: 25,00 €
  • Curve superiori: 50,00 €
  • Distinti inferiori: 55,00 €
  • Distinti superiori: 80,00 €
  • Distinti superiori Premium: 95,00 €
  • Tribuna Nisida: 100,00 €
  • Tribuna Posillipo: 125,00 €
  • Tribuna Posillipo Premium: 140,00 €

Per la fase 3, invece, i prezzi salgono a:

  • Curve inferiori: 30,00 €
  • Curve superiori: 55,00 €
  • Distinti inferiori: 70,00 €
  • Distinti superiori: 95,00 €
  • Distinti superiori Premium: 110,00 €
  • Tribuna Nisida: 120,00 €
  • Tribuna Posillipo: 145,00 €
  • Tribuna Posillipo Premium: 165,00 €

