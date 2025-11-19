Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Nuovo stadio a Poggioreale, il Comune rifiuta il progetto del Napoli: vuole il restyling del Maradona

Nov 19, 2025 - Redazione Vesuviolive

Il Comune di Napoli boccia il piano di ADL sul nuovo stadio a Poggioreale

Il Comune di Napoli ha bocciato la proposta di Aurelio De Laurentiis per la realizzazione del nuovo stadio a Poggioreale. Durante la Conferenza dei Serivizi, che si è svolta ieri, è giunto il parere sfavorevole da parte di Palazzo San Giacomo che, al contrario, spinge per il restyling del Maradona.

Il Comune respinge il progetto sul nuovo stadio del Napoli

Ad avere influito sul no secco dell’amministrazione ci sarebbe il rifiuto, da parte dei mercatali del Caramanico, di trasferirsi in un’altra area. Inoltre, nella medesima zona, è già prevista la costruzione di AreNapoli, il nuovo palazzetto dello sport e degli eventi, in cui dovrebbe giocare i match casalinghi la Napoli Basket.

Il Comune spinge dunque per inserire la SSC Napoli nel progetto di restyling dell’impianto di Fuorigrotta, già programmato in vista di Euro 2032. La società di Aurelio De Laurentiis invece ha già ribadito di non voler partecipare ai lavori, puntando ad avere un impianto di proprietà, moderno e funzionale rispetto alle esigenze di una società di calcio. Se ogni tentativo riguardante Poggioreale dovesse fallire, allora il Napoli potrebbe considerare nuovamente aree che si trovino oltre il perimetro cittadino.

Tag
Gaetano ManfrediPoggiorealeStadio Maradona
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI