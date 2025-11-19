Il Comune di Napoli ha bocciato la proposta di Aurelio De Laurentiis per la realizzazione del nuovo stadio a Poggioreale. Durante la Conferenza dei Serivizi, che si è svolta ieri, è giunto il parere sfavorevole da parte di Palazzo San Giacomo che, al contrario, spinge per il restyling del Maradona.

Il Comune respinge il progetto sul nuovo stadio del Napoli

Ad avere influito sul no secco dell’amministrazione ci sarebbe il rifiuto, da parte dei mercatali del Caramanico, di trasferirsi in un’altra area. Inoltre, nella medesima zona, è già prevista la costruzione di AreNapoli, il nuovo palazzetto dello sport e degli eventi, in cui dovrebbe giocare i match casalinghi la Napoli Basket.

Il Comune spinge dunque per inserire la SSC Napoli nel progetto di restyling dell’impianto di Fuorigrotta, già programmato in vista di Euro 2032. La società di Aurelio De Laurentiis invece ha già ribadito di non voler partecipare ai lavori, puntando ad avere un impianto di proprietà, moderno e funzionale rispetto alle esigenze di una società di calcio. Se ogni tentativo riguardante Poggioreale dovesse fallire, allora il Napoli potrebbe considerare nuovamente aree che si trovino oltre il perimetro cittadino.