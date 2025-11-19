Vesuvio Live

Politano a Radio CRC: “Futuro? Non lo so. E’ difficile giocare ogni tre giorni”

Nov 19, 2025 - Michele Massa

L’esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, rientrato dagli impegni con la Nazionale guidata da Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Il suo intervento si è aperto parlando delle due recenti gare di qualificazione agli Europei e dell’attesa che ora accompagna il percorso verso i playoff.

Le parole di Matteo Politano in diretta

Bologna-Napoli? Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L’Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100%. Io sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo.

Conte mi ha migliorato? Assolutamente sì, sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante per noi, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata.

A chi dedicherei un gol di sabato? A mia moglie e alla mia bambina. Amma Faticà e dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e i tifosi. È importante per noi avere l’affetto di tutti e lavorare in una sola direzione. Nuovi innesti? Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti. Sono napoletano d’adozione, avendo sposato una donna di Napoli. Sono sempre stato bene qui, è la mia seconda casa, la mia famiglia da Roma viene spesso. Ci troviamo benissimo qui, poi non so nel tempo cosa succederà: penso al presente. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria”.

