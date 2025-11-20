UFFICIALE/ Napoli-Atalanta, Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia
Nov 20, 2025 - Redazione Vesuviolive
Antonio Conte in conferenza stampa
Antonio Conte non rilascerà dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Atalanta. Il tecnico azzurro parlerà soltanto al termine della gara di sabato e tornerà poi davanti ai microfoni lunedì, alla conferenza pre-Qarabag valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.
Per il Napoli si apre un periodo intenso: sette partite concentrate in poche settimane, prima dell’appuntamento con la Supercoppa. Dopo la sosta la squadra sarà chiamata a gestire un calendario fitto, distribuito tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Dal 14 dicembre, con la semifinale contro il Milan a Riyad, prenderà il via anche la Supercoppa Italiana.
Di seguito il programma degli impegni azzurri:
NOVEMBRE
- Sabato 22 novembre, ore 20.45: Napoli–Atalanta
- Martedì 25 novembre, ore 21: Napoli–Qarabag
- Domenica 30 novembre, ore 20.45: Roma–Napoli
DICEMBRE
- Mercoledì 3 dicembre, ore 18 – Napoli–Cagliari (Coppa Italia)
- Domenica 7 dicembre, ore 20.45 – Napoli–Juventus
- Mercoledì 10 dicembre, ore 21 – Benfica–Napoli
- Domenica 14 dicembre, ore 15 – Udinese–Napoli
- Giovedì 18 dicembre – Napoli–Milan (Semifinale Supercoppa Italiana)