UFFICIALE/ Napoli-Atalanta, Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia

Nov 20, 2025 - Redazione Vesuviolive

Antonio Conte in conferenza stampa

Antonio Conte non rilascerà dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Atalanta. Il tecnico azzurro parlerà soltanto al termine della gara di sabato e tornerà poi davanti ai microfoni lunedì, alla conferenza pre-Qarabag valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Per il Napoli si apre un periodo intenso: sette partite concentrate in poche settimane, prima dell’appuntamento con la Supercoppa. Dopo la sosta la squadra sarà chiamata a gestire un calendario fitto, distribuito tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Dal 14 dicembre, con la semifinale contro il Milan a Riyad, prenderà il via anche la Supercoppa Italiana.

Di seguito il programma degli impegni azzurri:

NOVEMBRE

  • Sabato 22 novembre, ore 20.45: Napoli–Atalanta
  • Martedì 25 novembre, ore 21: Napoli–Qarabag
  • Domenica 30 novembre, ore 20.45: Roma–Napoli

DICEMBRE

  • Mercoledì 3 dicembre, ore 18Napoli–Cagliari (Coppa Italia)
  • Domenica 7 dicembre, ore 20.45Napoli–Juventus
  • Mercoledì 10 dicembre, ore 21Benfica–Napoli
  • Domenica 14 dicembre, ore 15Udinese–Napoli
  • Giovedì 18 dicembreNapoli–Milan (Semifinale Supercoppa Italiana)

