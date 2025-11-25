Politano ancora out? Le ultimissime sulla formazione del Napoli contro il Qarabag

Cambiare ancora? Neanche per sogno. Il piano B, almeno per ora, resta chiuso nel cassetto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte sembra intenzionato a riproporre questa sera la stessa formazione che ha superato l’Atalanta nell’ultimo turno.

Politano si Politano no? Le ultime sul Napoli

Il tecnico aveva programmato di valutare le condizioni di Lang e Gutierrez, ma dopo i riscontri positivi dei due giocatori non ci sono più dubbi: entrambi saranno regolarmente in campo. Per l’olandese, in particolare, si tratterà di un vero e proprio esame europeo, un test importante per misurare la sua crescita.

Questa scelta porta però verso una nuova esclusione eccellente: quella di Matteo Politano, alla seconda panchina consecutiva. Il “soldatino”, come spesso viene definito, rischia di pagare il prezzo del nuovo assetto disegnato da Conte per far fronte all’emergenza a centrocampo. Una decisione che, tuttavia, non sorprenderebbe più di tanto: Politano non appare al top da qualche settimana e un po’ di stanchezza sembra essersi accumulata.

Inoltre, all’orizzonte c’è già lo scontro di campionato contro la Roma, e anche questo fattore potrebbe spingere Conte a gestire le energie. D’altronde, alterare adesso un 3-4-2-1 che ha visto Neres e Lang muoversi in perfetta sintonia sarebbe quasi un sacrilegio tattico.

Il Napoli, quindi, si presenta al Qarabag con certezze ritrovate e un’idea chiara: non toccare ciò che funziona.