Napoli, tegola Gilmour: si allungano i tempi di recupero. Cosa è successo
Nov 28, 2025 - Michele Massa
Billy Gilmour (Foto Salvatore Varo)
Le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri trovano oggi conferma sulle principali testate sportive: Billy Gilmour potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo tormenta da settimane.
Le ultime sulle condizioni di Billy Gilmour
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista e il club stanno valutando con grande attenzione l’opzione dell’operazione, ormai considerata sempre più concreta. Se la decisione dovesse essere confermata, l’intervento verrebbe programmato all’inizio della prossima settimana, con tempi di recupero tali da far slittare il rientro del giocatore al mese di gennaio. Una prospettiva che, di fatto, chiuderebbe il suo 2025 sportivo ancor prima di iniziare.
Anche La Gazzetta dello Sport conferma il quadro clinico complicato. Gilmour, visitato ieri in Inghilterra da uno specialista, dovrebbe sciogliere entro lunedì ogni dubbio insieme allo staff medico del Napoli: chirurgia o terapie conservative? In entrambi i casi, però, il percorso non sarà breve. Le stime parlano di un’assenza compresa tra i 45 e i 60 giorni, con lo scozzese indisponibile per almeno una quindicina di partite.
Un problema serio, dunque, per il Napoli, che perde uno dei suoi elementi più dinamici in mezzo al campo proprio nel periodo più denso della stagione. Il club attende ora la decisione definitiva, consapevole che le prossime ore saranno decisive per definire strategia e tempistiche del recupero.