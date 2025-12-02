Il Gran Galà del Calcio di ieri sera ha visto il Napoli ricevere tantissimi riconoscimenti tra cui il miglior allenatore ad Antonio Conte, MVP della stagione 24/25 a Scott McTominay e club dell’anno ritirato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato anche qualche dichiarazione in occasione del ritiro del premio.

“Gli infortuni sono imponderabili”

Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport ha parlato del problema degli infortuni del Napoli, che quest’anno è stato vittima di defezioni importanti, iniziando da Lukaku, passando per De Bruyne e infine Anguissa:

“Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qualcosa. Si fa sempre una grande tragedia o una grande festa: le cose serie nel calcio purtroppo non esistono.”

ADL ha poi fatto un passaggio sulla necessità di avere una riforma importante nel calcio moderno:

“C’è una criticità: Veltroni ha trasformato il calcio parlando di società di capitali, ma se questo è il modello, tutte le istituzioni che ruotano intorno al sistema dovrebbero prenderne atto e agire di conseguenza, tutelando i club. Il campionato dovrebbe iniziare in un periodo ben definito e si potrebbe concluderlo prima, consentendo alle nazionali di non sottrarre energie ai club. Non è la quantità a fare la differenza, ma la qualità delle squadre.”

Il presidente azzurro ha voluto elogiare il Napoli di quest’anno, credendo fermamente che sia più forte rispetto all’anno passato:

“Credo fermamente che questo Napoli sia più forte di quello dell’anno scorso. I nuovi innesti necessitano di tempo per legarsi emotivamente alla maglia, ma proprio attraverso queste difficoltà hanno avuto l’opportunità di dimostrare il loro valore. Sono convinto che continueremo a fare un grande campionato. Tuttavia, va ricordato che siamo venti squadre e il rispetto verso le altre è essenziale. Sarà una competizione bellissima, e siamo tutti in corsa.”

ADL ha tuonato contro DAZN nell’eventualità che possa abbandonare l’Italia come ha fatto in Francia:

“A gennaio vedremo se DAZN ci abbandonerà come ha fatto con la Ligue1. DAZN lavora benissimo? Oddio, quando hanno dei telecronisti filo romanisti non lavorano benissimo, non facciamo incazzare nessuno dai.”