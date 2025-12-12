Spinazzola:” Pensiamo solo all’Udinese, importantissimo svoltare subito e cancellare il Benfica”

Dopo la sconfitta col Benfica, Leonardo Spinazzola ha parlato dell’animo della squadra, della Supercoppa, degli obiettivi in Champions ma soprattutto ha spostato l’attenzione sul match con l’Udinese, fondamentale sia per il morale che per il campionato degli azzurri.

Spinazzola ha parlato di un gruppo che sembra essersi già messo alle spalle la sconfitta col Benfica e il cui pensiero sembra essere rivolto esclusivamente alla partita di Udine per riacquisire sin da subito morale e certezze.

Spinazzola:” Col Benfica è mancata energia”

“Benfica-Napoli? Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto.

Mourinho? L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito”

E sulla Champions? “Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci. Dobbiamo ragionare un passo alla volta.

Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia il giusto, perché è dall’inizio dell’anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo.”

Spinazzola sull’Udinese:” Importantissimo svoltare subito”

Sul match con l’Udinese? “Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l’Udinese ha, diventa difficile. L’Udinese è una squadra alta, credo che sarà una partita molto fisica.

I concetti sono più o meno sempre gli stessi, quindi, anche se giochiamo con molta frequenza, sappiamo cosa fare. L’unica cosa importante ovviamente, per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare. La preparazione della partita è molto simile alle altre.”

Gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall’alimentazione al sonno, dall’allenamento ai massaggi.”

Infine cosa vi aspettate dalla Supercoppa? “Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all’Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”.