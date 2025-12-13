Nulla da fare questa volta per il Napoli Women che subisce la rimonta della Juventus nel secondo tempo, le azzurre pagano la mancata capacità di concretizzare quanto di buono creato, cosa invece che le bianconere hanno fatto alla perfezione.

Grande delusione per il Napoli che aveva veramente messo in cattiva luce la squadra di Canzi( vecchia conoscenza corallina), tuttavia alla fine a prevalere sono state le bianconere: la cronaca del match.

Juventus-Napoli Women 2-1, primo tempo da sogno per le azzurre

Partita vivace nel primo tempo che inizia subito con un lampo Juve, pallone in area che dopo una mischia e una mancata comprensione nella difesa del Napoli carambola su Bonansea che nell’area sulla parte sinistra tenta un tiro a giro di destro che però finisce lontano dalla porta di Beretta.

Risponde il Napoli con una bella azione che lancia Troan in area che però si defila troppo dalla porta, nonostante ciò tenta un tiro che finisce sul palo; azione che dà l’inizio all’assedio azzurro nella seconda metà della prima frazione.

Al 39′ arriva il vantaggio delle azzurre con un’azione un pò confusionaria, palla in area su cross di Bellucci, Floe lotta e cerca di calciare, non ci riesce, dopo una serie di carambole il pallone arriva a Troan che sapientemente passa a Kozak che arriva a rimorchio da dietro e appoggia in rete con un tiro su palo opposto su cui De Jong nulla può fare.

Il primo tempo si chiude con un Napoli super convincente, una Juve praticamente annichilita tatticamente, tuttavia la risposta delle bianconere non si fa attendere nel secondo tempo.

Napoli rimontato nel secondo tempo

Tre cambi per Canzi che vuole subito cambiare l’equilibrio del match e al 46′ di gioco la Juve trova subito il gol con un’azione bellissima tutta di prima: Bonansea al limite dell’area allarga per Carbonell che di prima crossa su Beccari che al volo insacca nell’angolino alto alle spalle di Beretta, incolpevole.

Napoli che però non resta a vedere e continua a spingere, su un calcio d’angolo dopo cross in mezzo la palla carambola su Bellucci che da fuori impatta bene col pallone, tuttavia trova una grande risposta di De Jong che si distende sul palo destro e manda in calcio d’angolo.

Fase centrale abbastanza movimentata con le azzurre che richiedono un rigore dopo un contatto in area su corner con Brooks a terra e richiamano l’arbitro al FVS, tuttavia nulla da fare, poco dopo situazione dubbia invece dall’altra parte e arbitro richiamato dalla Juve al FVS.

Il contatto è tra Pettenuzzo e Girelli, tuttavia anche in questo caso l’arbitro decreta un sostanziale nulla di fatto e non concede il calcio di rigore alla formazione di Canzi.

Tuttavia al minuto 86′ dopo un secondo tempo retto dall’equilibrio, si spezza il pari quando su cross di Krumbiegel, Pettenuzzo non allontana a dovere e favorisce Cambiaghi che realizza una rete stupenda, cadendo al volo riesce ad insaccare nell’angolino alto opposto con una magnifica torsione.

Finisce così il match, il Napoli recrimina per le occasioni avute ma anche per i gol subiti, entrambi di pregevole fattura ,soprattutto il secondo che però con una maggiore attenzione dietro si sarebbe potuto tranquillamente evitare.