Verso Napoli-Milan: arriva la scelta su Rafael Leao, tra i convocati anche un figlio d’arte
Dic 16, 2025 - Michele Massa
Il Milan è pronto a partire per una trasferta di grande importanza. La squadra rossonera decollerà nelle prossime ore dall’aeroporto di Malpensa alla volta dell’Arabia Saudita, sede della Supercoppa Italiana 2025, competizione che vedrà protagoniste anche Napoli, Bologna e Inter.
Un appuntamento prestigioso, che rappresenta non solo un trofeo in palio, ma anche un primo banco di prova significativo per la stagione del Milan, chiamato a confrontarsi con avversarie di alto livello in un contesto internazionale. La Supercoppa si conferma così una vetrina importante sia dal punto di vista sportivo che mediatico.
Per l’occasione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati, selezionando il gruppo che affronterà il mini-torneo in terra saudita. Scelte che tengono conto delle condizioni fisiche dei giocatori, delle ultime prestazioni e delle esigenze tattiche in vista delle sfide decisive.
La lista completa dei convocati del Milan per la Supercoppa
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.