Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Verso Napoli-Milan: arriva la scelta su Rafael Leao, tra i convocati anche un figlio d’arte

Dic 16, 2025 - Michele Massa

Il Milan è pronto a partire per una trasferta di grande importanza. La squadra rossonera decollerà nelle prossime ore dall’aeroporto di Malpensa alla volta dell’Arabia Saudita, sede della Supercoppa Italiana 2025, competizione che vedrà protagoniste anche Napoli, Bologna e Inter.

Un appuntamento prestigioso, che rappresenta non solo un trofeo in palio, ma anche un primo banco di prova significativo per la stagione del Milan, chiamato a confrontarsi con avversarie di alto livello in un contesto internazionale. La Supercoppa si conferma così una vetrina importante sia dal punto di vista sportivo che mediatico.

Per l’occasione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati, selezionando il gruppo che affronterà il mini-torneo in terra saudita. Scelte che tengono conto delle condizioni fisiche dei giocatori, delle ultime prestazioni e delle esigenze tattiche in vista delle sfide decisive.

La lista completa dei convocati del Milan per la Supercoppa

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.

Tag
milanSSC Napoli
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".